விக்கிரவாண்டி "மோட்டல்" அனுபவம் இருக்குதா.. நடவடிக்கை உறுதி என்கிறார் ராஜகண்ணப்பன்

சென்னை : மாநில, தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள உணவகங்களில் தரமற்ற உணவு விநியோகித்தால் மோட்டலுக்கான டெண்டர் ரத்து செய்யப்படும் என போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் அரசுப் பேருந்துகள் டெண்டர் விடப்பட்டுள்ள மோட்டல்களில் மட்டுமே நிறுத்த வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்ட அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன், அதேசமயம் தரமற்ற உணவு வழங்குவதாக புகார் வந்தால் நடவடிக்கை பாயும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள உணவகங்களில் தரமற்ற உணவு விநியோகம் செய்தால் பொதுமக்கள் தயங்காமல் புகார் தரவும் அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

English summary

Transport Minister Rajakannapan has said that the tender for the motel will be canceled if substandard food is distributed in restaurants on state and national highways. Minister Rajakannan has stated that government buses should stop only at the motels where tenders have been issued, while action will be taken if there is a complaint that substandard food is being served.