2022 நினைவுகள்: தனித்தே களமாடும் சீமான்! அதிரடி பேச்சுகளும்..கள அரசியலும்! உங்கள் பார்வையில் எப்படி?

சென்னை : 2022 ஆம் ஆண்டு நிறைவடைய இருக்கும் நிலையில் இத்தனை ஆண்டுகளாய் தமிழக அரசியல் களத்தில் தனித்து பயணம் செய்து வரும் நாம் தமிழர் சீமானுக்கு ஆண்டு மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. தேர்தல் அரசியல் தமிழ் தேசியம் என அதிரடி காட்டும் அவர் 2022 ஆம் ஆண்டில் என்ன செய்திருக்கிறார்?

இதுவரை எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்துப் போட்டியிடாத ஒரே கட்சி என்றால் அது நாம் தமிழர் கட்சி தான். அதே நேரத்தில் தொடர் தோல்விகளால் அந்தக் கட்சி துவண்டு போயிருக்கிறது.

கடந்த சில நாட்களாக திமுகவை விமர்சிப்பதில் மென்மையான போக்கை நாம் தமிழர் கட்சி கையாண்டு வருவதாகவும். குறிப்பாக ஸ்டாலின் மீது இருப்பது 'செல்லக் கோபம்' என கூறியிருப்பது சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ளக் கூடியது இல்லை.

6-வது விரலான ஆளுநர் எதற்கு? நமக்கு 5 விரல் போதுமே..வெட்டி எறிந்துவிடுவோம்: சீமான் ஆவேசம்

As the year 2022 is about to end, the year is very important for Nam Tamilar Seeman who has been traveling alone in the political field of Tamil Nadu for so many years. What has he done in 2022 when he is acting as Tamil nationalism in electoral politics?