போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நடிகர் பிரபு! எதிர்பார்க்காத காவல்துறையினர்! திடீர் விசிட்டின் பின்னணி என்ன?

சென்னை: சென்னை பூக்கடை காவல் நிலையத்திற்கு நடிகர் பிரபு திடீர் விடிட் அடித்ததால் அவரது வருகையை சற்றும் எதிர்பார்க்காத காவல்துறையினர் திக்குமுக்காடி போகினர்.

புகார் கொடுக்க வந்திருக்கிறாரோ என காவல்துறையினர் நினைத்த நிலையில், பூக்கடை காவல் நிலையத்தை பார்க்க வேண்டும் என்ற தமது நீண்ட நாள் விருப்பத்தின் பேரில் வந்திருப்பதாக கூறியிருக்கிறார் நடிகர் பிரபு.

பூக்கடை காவல் நிலையத்துக்கு கடந்த நவம்பர் மாதம் ஐஎஸ்ஓ 9001/2005 தரச்சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டதால் இந்த காவல் நிலையத்தை நேரில் பார்க்க வேண்டும் என விரும்பியிருக்கிறார் பிரபு.

