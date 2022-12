சீட்டாட்டம்! எப்படியெல்லாம் முட்டுக் கொடுக்குறாங்க பாருங்க.. ’நாட்டாமையை’ சீண்டுகிறாரா ராஜ்கிரண்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : "சீட்டாட்டம்" என்பது, மிக மிக மோசமான சூது.. இந்த சமூக சீர்கேட்டிற்கு, பிரபலங்கள் எல்லாம், பாமர மக்களை, ஆசை வார்த்தைகளை அள்ளிவிட்டு, கூவிக்கூவி அழைத்துக்கொண்டே இருக்கிறார்கள்.. இது எங்க போய் முடியுமோ என நடிகரும் இயக்குனமான ராஜ்கிரண் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

இனிமேல் ஆன்லைன் ரம்மி விளம்பரங்களை நடிக்க மாட்டேன் என கூறாமல் கடந்த ஒரு வருடத்திற்கு மேலாகவே ஆன்லைன் ரம்மி நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவாகவே சரத்குமார் பேசுவது போல தெரிகிறது என்கின்றனர் நெட்டிசன்கள்.

இது தொடர்பாக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் பேசிய அவர்,"குடும்ப தகராறில் தற்கொலை செய்து கொண்டவர்களை ஆன்லைன் ரம்மி தற்கொலை என்கிறார்கள். உண்மையில் ரம்மி அறிவுபூர்வமான விளையாட்டு. அதற்கு திறமை அவசியம்" எனக் கூறியிருந்தது பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Rummy is the worst kind of gambling.. For this social disorder, all the celebrities are calling the common people by throwing wishful words and shouting.. Actor and director Rajkiran has severely criticized this.