சாகுற வயசா இது? தொடரும் மாரடைப்பு மரணங்கள் - நடிகர் சேதுராமன் முதல் இசையமைப்பாளர் ரகுராம் வரை

சென்னை: ஒரு கிடாயின் கருணை மனு என்ற படத்துக்கு இசையமைத்த 30 வயதான தமிழ் சினிமா இசையமைப்பாளர் ரகுராம் மாரடைப்பு காரணமாக மரணமடைந்து இருக்கிறார். தொடர்ந்து 40 வயதுக்கு குறைவான இளைஞர்களுக்கு மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கான காரணம் என்ன? விரிவாக பார்ப்போம்.

மன அழுத்தம் இருந்தால் சினிமா பாருங்கள், இசையை கேளுங்கள் என்று மனநல மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துவதை கேட்டிருப்போம். ஆனால், சினிமா நடிகர்களும், இசையமைப்பாளர்களுமே இளம் வயதில் மாரடைப்பில் பலியாகி வருவது சோகத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

இதுகுறித்து இதய நிபுணர்கள் கூறுகையில், "உலகம் முழுவதும் பல தசாப்தங்களாக மாரடைப்பு உள்ளிட்ட இருதய நோய்கள் முக்கிய பிரச்சனையாக இருந்து வருகிறது. எத்தனை மருத்துவ முறைகள் வந்தாலும் இதய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கவில்லை. குறிப்பாக இளைய தலைமுறையினரிடையே கடந்த சில ஆண்டுகளாக இதய பிரச்சினைகள் அதிகரித்து வருவது பலருக்கும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

30 year old Tamil film music composer Raghuram has died due to a heart attack. What is the most common cause of heart attack in young people under 40? Let's see in detail.