எங்க வீட்டு கைப்புள்ள! எங்கும் நிறைந்திருக்கும் ’வைகை’ மண் தந்த வடிவேலு! நெகிழ்ந்து கொண்டாட காரணம்?

சென்னை : தமிழ் திரையுலகில் மட்டுமல்லாது பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர் என தற்காலத்திலும் ஏதாவது ஒரு நொடி, நிமிடம், நாள் வடிவேலு எனும் மகா கலைஞனை நினைத்தோ, பேசியோ, கொண்டாடியோ, சிரிக்காமலோ யாரும் கடந்து சென்று விட முடியாது.

வைகை புயல் எனும் நடிகர் வடிவேலுவின் பிறந்தநாள் இன்று கொண்டாடப்படும் நிலையில் எந்த சமூக வலைதளங்களை எடுத்துக் கொண்டாலும் மக்கள் அந்த மகா கலைஞனை தங்கள் வீட்டுப் பிள்ளையாக நினைத்து கொண்டாடி வருகின்றனர்.

கலைவாணர் தொடங்கி சின்னக் கலைவாணர் வரை ஆயிரம் நகைச்சுவை நடிகர்கள் இருந்தாலும், வடிவேலுக்கென ஒரு உடல் மொழி இருந்தது. அதுதான் உங்களிடம் என்னிடம் நம்மிடம் அந்த கலைஞனை நம்ம வீட்டு பிள்ளையாக சிம்மாசனம் போட்டு அமர வைத்தது.

வைகை புயல் வடிவேலு.. வம்பு அரசியலுக்கு போய் சொந்த காசில் சூனியம் வைத்துக் கொண்ட மாபெரும் கலைஞன்!

