பெருமதிப்பிற்குரிய வாக்காள பெருமக்களே! எம்பி தேர்தலில் களமிறங்கும் விஜய்! பனையூரில் பரபரத்த மீட்டிங்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஜுரம் தற்போதைய பற்றி கொண்டுள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் உள்ள பிரதான கட்சிகள் தேர்தல் வேலைகளை தொடங்கி விட்டன. அந்த வகையில் அரசியலில் ஆர்வம் காட்டி வரும் நடிகர் விஜய்யும் ரசிகர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தியது பல யூகங்களை கிளப்பி இருக்கிறது.

தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நாயகர்களின் ஒருவராக நடிகர் விஜய் திகழ்கிறார். ரஜினிக்கு அடுத்தபடியாக ரசிகர் பட்டாலும் மற்றும் வியாபார பலத்தை கொண்டுள்ள அவருக்கு தமிழகம் மட்டுமல்லாது கேரளா ஆந்திரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் மார்க்கெட் உள்ளது.

கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா உள்ளிட்டப் பகுதிகளில் விஜய் நடிக்கும் படங்கள் டப்பிங் செய்யப்பட்டும், சில தியேட்டர்களில் நேரடியாகவும் வெளியிடப்படுகிறது. அந்த அளவுக்கு தமிழக நடிகரான விஜய் தற்போது தென் மாநில நடிகராக பிரபலமாக இருக்கிறார்.

English summary

As the parliamentary election fever is on, the main parties in Tamil Nadu have started the election work. In that way, actor Vijay, who is showing interest in politics, also held a consultation with his fans, which has sparked many speculations.