ஆக்சிடெண்ட் பண்ணி விட்டு எஸ்கேப்.. பிக்பாஸ் பிரபலத்தின் கணவரை தேடும் காவல்துறை.. சென்னையில் பரபர..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திரைப்பட நடிகையும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமானவருமான நடிகை ஆர்த்தியின் கணவரும் நடிகருமான கணேஷ்கர் காரில் சென்றபோது விபத்து ஏற்பட்ட நிலையில் அவர் தப்பிச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது.

குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி தமிழ் திரை உலகில் ஏராளமான நகைச்சுவை கதாபாத்திரங்களில் நடித்து வருபவர் நடிகை ஆர்த்தி.

பிரபல தனியார் தொலைக்காட்சியின் காமெடி நிகழ்ச்சிகளிலும், பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட பிறகு அவர் இன்னும் பிரபலம் ஆனார்.

English summary

Aarti's husband and actor Ganeshkar is said to have escaped in an accident when he was traveling in a car