அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி..! ரம்ஜான் நாளில் உருக்கமான பதிவிட்ட குஷ்பூ! ஓ இதுதான் அதுக்கு காரணமா?

சென்னை : ரமலான் பண்டிகை வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில், இன்று தனக்கு மிக முக்கியமான நாள் என்றும், அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி என நடிகையும் பாஜக பிரமுகருமான குஷ்பூ சுந்தர் ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

நடிகை குஷ்பு சுந்தர்.சி.யின் இயற்பெயர் நகாத் கான் என்பது பலருக்கு இன்னும் தெரியாது. 1980ல் சினிமா துறைக்குள் நுழைந்த அவர், தென்னிந்திய திரையுலகில் மிக முக்கியமான நடிகையாக வலம் வந்தார். ரஜினி, கமல் முதல் பல முன்னணி நடிகர்களுடன் நடித்துள்ளார்.

நாயகியாக கிட்டத்தட்ட 20 வருடங்கள் சினிமா துறையில் குஷ்பு மிக முக்கியமான நடிகையாக கோலோச்சிய அவர், நடிகரும் இயக்குனருமான சுந்தர்.சியை திருமணம் செய்து கொண்டார். அப்போது சினிமாவுக்கு முழுக்கு போடாமல் தொடர்ந்து நடித்து வந்தார்.

நல்ல சந்தர்ப்பம்..! சமூகத்தில் ஒற்றுமை சகோதரத்துவம் மேம்படுத்தட்டும்..! பிரதமர் மோடி ரமலான் வாழ்த்து.

English summary

Actress and BJP leader Khushbu Sunder has tweeted that today is a very important day for her and thank Allah.