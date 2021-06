தீபா வெங்கட் பற்றி தீயாக பரவிய வதந்தி.. கொரோனா தடுப்பூசி போட்டு நல்லா இருக்கிறார்.. தாய் விளக்கம்

Chennai

சென்னை: நடிகை மற்றும் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் தீபா வெங்கட் பற்றி தீயாக பரவிய ஒரு வதந்தி அவரது தாயாரால் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

சிம்ரன், ஜோதிகா, நயன்தாரா, அனுஷ்கா, சினேகா உள்ளிட்ட தமிழின் பல முன்னணி நடிகைகளுக்கு டப்பிங் குரல் கொடுத்தவர் தீபா வெங்கட்.

இவரது குரல் வளமை மற்றும் டப்பிங் திறமைக்காக தனி ரசிகர் கூட்டம் சேர்ந்துவிட்டது. அஜித் நடித்த பாசமலர்கள் என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் முதல் முறையாக திரையில் தோன்றினார்.

English summary

Actress Deepa Venkat health is fine, she has taken corona vaccine and doing all her work, says her mother as rumours were on the round about Deepa Venkat.