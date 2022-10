ராஜராஜன் இந்து மன்னன் இல்லை என்று எப்படி சொல்லலாம்.. கமல்ஹாசனுக்கு கஸ்தூரி சொன்ன நூதன விளக்கம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: ராஜராஜ சோழன் இந்து மன்னன் இல்லை என எப்படி சொல்லலாம் என்று கமல்ஹாசனுக்கு நடிகை கஸ்தூரி நூதன விளக்கத்தை கொடுத்துள்ளார்.

இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் வெளியான பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தை அந்த படக்குழுவினருடன் நடிகர் கமல்ஹாசன் ஐமேக்ஸ் 3 டி வடிவத்தில் பார்த்து ரசித்தார்.

இந்த படம் முடிந்த பின்னர் செய்தியாளர்களை கமல்ஹாசன் சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் ராஜராஜ சோழன் குறித்த கேள்வி கேட்கப்பட்டிருந்தது. இவரது இந்த பதில் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் இந்து மதம் கிடையாது.. கமல்ஹாசன் அதிரடி

English summary

Actress Kasthuri replies to kamal haasan about his comment on Rajaraja cholan was not Hindu king. At that period there was no religion.