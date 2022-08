இயக்குநரோட என்ஜாய் செய்வீங்க.. 10 வருஷம் கழித்து புகாரா?.. மீ டூ குறித்து ரேகா நாயர் சர்ச்சை பேச்சு

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: 10 வருஷம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்பறமா வந்து அந்த இயக்குநர் என்னை அங்க தொட்டார், இங்க தொட்டார்னு சொன்னா அதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது என மீ டூ புகார் குறித்து நடிகை ரேகா நாயர் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியுள்ளார்.

எந்த துறையாக இருந்தாலும் அங்கு பெண்கள் ஆண்களின் பாலியல் தேவைகளை பூர்த்தி செய்தால் மட்டுமே அடுத்தடுத்த நிலைக்கு செல்ல முடியும் என்ற ஒரு வாதம் உள்ளது. ஆனால் இந்த குற்றச்சாட்டு எல்லா ஆண்கள் மீதும் அல்ல, சபல புத்தியில் திரியும் சில ஆண்கள் மட்டுமே!

ஆனால் சினிமா துறையில் அண்மைக்காலமாக சில நடிகைகளை கூறுகையில் அட்ஜெஸ்ட்மென்ட் இருந்தால் மட்டுமே நடிக்க அழைக்கிறார்கள். தயாரிப்பாளர், இயக்குநர், நடிகர் என இரவு தங்கும் நாட்களின் லிஸ்ட் நீண்டு கொண்டே செல்கிறது என பலர் இந்த பிரச்சினை குறித்து பேசி வருகிறார்கள்.

English summary

Actress Rekha Nair says about controversy comments about Me Too movement. She says why women enjoying these sexual assault and then come for complaint after 10 years?