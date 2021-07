நான்கு திருமணம் அல்ல.. நாற்பது திருமணங்கள் கூட நான் செய்வேன்.. சொந்த விருப்பம்.. வனிதா விஜயகுமார்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: நான்கு திருமணம் அல்ல.. நாற்பது திருமணங்கள் கூட நான் செய்வேன், அது என் சொந்த விருப்பம் என நடிகை வனிதா விஜயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்

இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு வனிதா விஜயகுமார், நடிகர் பவர்ஸ்டார் ஸ்ரீனிவலவாசனும் மணமகன்,மணமகள் வேடத்தில் இருக்கும் புகைப்படம் வெளியானது.

இது சமூக வலைதளங்களில் வைரலானதால் இதுகுறித்த செய்தியாளர் சந்திப்பு சென்னை வடபழனியில் உள்ள தனியார் அரங்கில் நடைபெற்றது.

English summary

Actress Vanitha Vijayakumar has said that she will do not only four marriages but even forty marriages as it is her own choice