கவனீச்சிங்களா.. கமல் பாதி ரஜினி மீதி.. புல்லட்டோடு புத்தாண்டு வாழ்த்து கூறிய ஜெயக்குமார்..எப்படி?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: 2023ம் ஆண்டுக்கான புத்தாண்டு நள்ளிரவு 12 மணிக்கு பிறந்த நிலையில் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் உள்பட அனைத்து தரப்பினரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் தான் அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சரான டி ஜெயக்குமார் நடிகர்களான கமல் பாதி, ரஜினி மீதி எனும் வகையில் வித்தியாசமான முறையில் புல்லட்டில் வந்து புத்தாண்டு வாழ்த்து கூறியுள்ளார்.

2022ம் ஆண்டு நேற்றுடன் விடைபெற்றது. நேற்று நள்ளிரவு 12 மணிக்கு இந்தியாவில் 2023ம் ஆண்டுக்கான புத்தாண்டு பிறந்தது. இந்தியாவில் புத்தாண்டு கொண்டாடுவதற்கு முன்பே பல நாடுகள் கொண்டாடின.

முதல் நாடாக நியூசிலாந்தில் 2023ம் ஆண்டுக்கான புத்தாண்டு பிறந்தது. அதன்பிறகு ஆஸ்திரேலியா, பிஜி, பப்புவா நியூகினியா உள்ளிட்ட தீவு நாடுகளில புத்தாண்டுகள் பிறந்தன.

English summary

As the new year 2023 was born at 12 midnight, all parties including political party leaders are congratulating. In this situation, the former minister of AIADMK, D Jayakumar came to Bullet in a different way as actors Kamal Badi and Rajini Methi and wished them a New Year.