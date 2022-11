ஒருபுறம் சட்டம்.. மறுபுறம் ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை நடத்திக் கொள்ள அனுமதி? கொந்தளிக்கும் ஆர்பி உதயகுமார்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை முற்றிலும் தடை செய்வதற்கான அவசர தடை சட்டத்தை இன்னும் நடைமுறைப்படுத்தாமல் இருப்பது ஏன்? என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

ஆன்லைன் சூதாட்டத்தை ரத்து செய்ய சட்டம் இயற்றி, அதை நடைமுறை படுத்தாமல் இரட்டை நிலையை கடைப்பிடித்து, இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை திமுக அரசு மூழ்கடிப்பதாக ஆர்.பி.உதயகுமார் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

உயிரைக் குடிக்கும் ஆன்லைன் சூதாட்டங்களை தடை செய்ய வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினரும் தொடர்ந்து கோரிக்கைகளை முன்வைத்து வந்த நிலையில், அதற்கென குழு அமைக்கப்பட்டு, அந்தக் குழுவின் பரிந்துரையின்படி சட்ட மசோதா உருவாக்கப்பட்டது.

ஆன்லைன் சூதாட்டங்களை தடை செய்யும் அவசர சட்டத்திற்கு தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஒப்புதல் வழங்கிய நிலையிலும் இன்னும் ஆன்லைன் சூதாட்ட நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படாமல் இருந்து வருகிறது.

Former AIADMK Minister RB Udayakumar has questioned, Why is Online gambling Prohibition Act still not implemented to completely ban online gambling? RB Udayakumar has accused DMK government of drowning the future of the youth by maintaining double stand without implementing law.