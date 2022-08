ஆர்.பி.உதயகுமாருக்கு மிரட்டல்.. பரபர ஆடியோ.. போனில் பேசியவர் ‘மிஸ்ஸிங்’ - புகழேந்தி பகீர் புகார்!

Chennai

சென்னை : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமாருக்கு போனில் மிரட்டல் விடுத்த சரவண பாண்டியன் என்ற அதிமுக நிர்வாகியைக் காணவில்லை என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் மோதலைத் தொடர்ந்து, இரு தரப்பும் மாறி மாறி கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, முன்னாள் அமைச்சர்கள் உதயகுமார், முனுசாமி, ஜெயக்குமார் உள்ளிட்ட பலரும் ஓபிஎஸ்ஸை கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், ஓபிஎஸ்ஸை கடுமையாக விமர்சித்த ஆர்பி உதயகுமாருக்கு போன் செய்து தென்காசி மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகி சரவண பாண்டியன் மிரட்டல் விடுப்பதுபோல் பேசிய ஆடியோ ஒன்று வெளியானது.

இந்நிலையில், அந்த ஆடியோவில் பேசிய சரவண பாண்டியனைக் காணவில்லை என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி ஒரு வீடியோ வாயிலாக தெரிவித்துள்ளார்.

OPS supporter Pugazhendhi has said that Saravana Pandian who had threatened former AIADMK minister RB Udayakumar over the phone is missing : ஆர்பி உதயகுமார் உடன் போனில் பேசியவரை காணவில்லை என புகழேந்தி புகார்.