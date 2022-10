ஓபிஎஸ் உடன் இணைந்த மாஜி.. திரண்டுவந்த படை.. தங்கமணி கோட்டையில் தட்டித் தூக்கிய பன்னீர் டீம்! போச்சா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நாமக்கல் மாவட்டம் சேந்தமங்கலம் முன்னாள் அதிமுக எம்.எல்.ஏ சந்திரசேகரன் ஓபிஎஸ் அணியில் இணைந்துள்ளார். அவரோடு மாவட்ட, ஒன்றிய கவுன்சிலர்கள் பலரையும் அழைத்து வந்திருப்பதால், ஈபிஎஸ் அணியின் தங்கமணி தரப்புக்கு பெரிய பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் தனது தரப்பை வலுப்படுத்த ஓபிஎஸ் மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைத்து வருவது ஈபிஎஸ் தரப்புக்கு ஷாக் கொடுத்துள்ளது.

குறிப்பாக, எடப்பாடி பழனிசாமியின் செல்வாக்கு மிகுந்த கொங்கு மண்டலத்திலேயே ஓபிஎஸ் அணி பலம் பெற்று வருவது ஈபிஎஸ் தரப்பினரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

English summary

Namakkal district Senthamangalam former ADMK MLA Chandrasekaran has joined the OPS team. As many district and union councilors have been brought along with him, there has been a big setback for the Thangamani side of the EPS team.