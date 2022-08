தகுதியற்ற நபரால் கூட்டப்பட்ட பொதுக்குழு.. ஈபிஎஸ் வாதம் அடிப்படையற்றது.. தீர்ப்பின் முழு விவரம்..!

Chennai

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கு தீர்ப்பின் முழு விபரங்கள் வெளியானது. பொதுக்குழு தகுதியான நபரால் கூட்டப்படவில்லை, பொதுக்குழுவை ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைபாளர் அனுமதி இல்லாமல் கூட்ட முடியாது; தற்காலிக அவைத்தலைவரால் கூட்டத்தை கூட்ட முடியாது என நீதிபதி தனது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஒரு கட்சியின் உறுப்பினர் உரிமை பாதிக்கப்படுகிறது என்றால் அதில் தலையிட முடியாது என நீதிமன்றம் மறுக்க முடியாது. என தீர்ப்பில் நீதிபதி ஜெயச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி ஜூன் 23ல் காலவதியாகிறது என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது; கற்பனையானது, அடிப்படை இல்லாதது என தீர்ப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களின் மனநிலையை பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் 2500 பேர் பிரதிபலித்தார்களா என்பது கேள்வி என நீதிபதி தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

