அதிமுக vs பாஜக.. யார் பிரதான எதிர்க்கட்சி?.. முற்றும் மோதல்.. அண்ணாமலைக்கு ஜெயக்குமார் சுளீர் பதிலடி

சென்னை: தமிழகத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக ஆட்சி நடந்து வருகிறது. இதனால் தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக ஆட்சி அமைக்கும் வாய்ப்பை அ.தி.மு.க இழந்தது. அ.தி.மு.க எதிர்கட்சியாக செயல்பட்டு வருகிறது.

தமிழக எதிர்கட்சி தலைவராக அ.தி.மு.க.வின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளரான எடப்பாடி பழனிசாமியும், எதிர்கட்சி துணைத் தலைவராக அ.தி.மு.க.வின் ஒருங்கிணைப்பாளரான ஓ.பன்னீர் செல்வமும் உள்ளனர்.

English summary

Former Minister Jayakumar has said that the AIADMK is the main opposition party in Tamil Nadu. With this, the AIADMK has retaliated against the BJP