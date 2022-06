அவர் கையெழுத்து இல்லையே.. அப்போ அந்த பிரச்சனை தானா? எடப்பாடி ஓகே சொல்லல.. ஓபிஎஸ் தனியா - அதிமுக பரபர

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழகத்தில் யார் பிரதான எதிர்க்கட்சியாகச் செயல்படுவது என்பதில் அதிமுக, பாஜக இடையே கடந்த சில வாரங்களாக கருத்து மோதல்கள் நிலவி வருகின்றன.

அதிமுகவின் சீனியர் தலைவர்கள் எழுப்பிய பிரச்சனை தீயாகப் பற்றிய நிலையில், பாஜகவினரும், அதிமுகவினரும் மாறி மாறி கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் இன்று, சட்டப்பேரவைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் எதிர்க்கட்சியாக செயல்பட்டு வருவது அதிமுகதான் என கட் அண்ட் ரைட்டாக தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக, பாஜக ஓரமா போங்க.. “உண்மையான எதிர்க்கட்சி பாமக தான்” - ஒரே போடாக போட்ட அன்புமணி ராமதாஸ்!

English summary

AIADMK and BJP are at loggerheads over who will be the main opposition party in Tamil Nadu. O.Panneerselvam said that the ADMK is acting as an opposition party inside and outside the assembly. But Edappadi Palanisamy did not state anything has caused controversy.