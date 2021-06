கொரோனா தடுப்பூசி போட்ட சான்றிதழை சோஷியல் மீடியாவில் போடாதீங்க.. அடையாறு டிசிபி சொல்வதை கேளுங்க

Chennai

சென்னை: கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டு அந்த சான்றிதழை சமூகவலைதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யும் மக்களுக்கு அடையாறு துணை போலீஸ் கமிஷனர் ஒரு அன்பு அறிவுரை வழங்கியுள்ளார்.

நீங்கள் சமீப காலமாகவே இதுபோன்ற நிறைய போஸ்ட்களை பார்த்திருக்க கூடும். "நான் தடுப்பூசி போட்டுவிட்டேன்.. அப்போ நீங்க.." என்பதை போல தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவர்கள் தங்கள் சர்டிபிகேட்டை பேஸ்புக்கிலும், டுவிட்டரிலும், வாட்ஸ்அப் ஸ்டேடசிலும் வைத்திருப்பார்கள்.

பிறருக்கு இது ஊக்கம் தரும் என அவர்கள் நினைத்திருந்தாலும் வெறுமனே ஊசி போட்டதை சொன்னால் ஓகேதான். சான்றிதழை பதிவேற்றம் செய்வதுதான் சிக்கல்.

English summary

The Deputy Commissioner of Police of Adyar has given an advice to the people who upload the vaccinated certificate on the social networking sites.