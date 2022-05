அக்னி நட்சத்திரம் நாளை ஆரம்பம் ...25 நாட்கள் வெயில் பட்டையை கிளப்பும் - தப்பிப்பது எப்படி?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் நாளுக்குநாள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. பல ஊர்களில் வெப்பநிலை சதமடித்த நிலையில் அக்னி நட்சத்திரம் என்னும் கத்திரி வெயில் நாளை தொடங்குகிறது. கத்திரி வெயில் நாளை தொடங்கி வருகிற 28ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும்.

இந்த காலகட்டத்தில் வெயிலின் தாக்கம் சற்று அதிகமாகவே இருக்கும். குறிப்பாக, முதல் 7 நாட்களில் மெதுவாக வெப்பத்தின் தாக்கம் ஏறுமுகமாக இருக்கும். அடுத்த 7 தினங்கள் அதிக அளவில் தெரியும். கடைசி 7 தினங்களில் படிப்படியாக குறையும் என்பதை நாம் அனுபவித்து உணரலாம்' என்கின்றனர்.

வெயில் சுட்டெரித்தாலும் 5 நாட்களுக்கு ஜில் மழை இருக்காம் - வானிலை மையத்தின் கூல் அறிவிப்பு

ஜோதிடப்படி, ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு ராசியில் சூரியன் பயணிப்பார். அந்த வகையில், சித்திரை மாதம் மேஷ ராசியில் சூரியன் சஞ்சரிக்கும்போது உச்ச பலம் பெறுவதால், அதிக வெப்பம் காணப்படும்.சூரியன் பரணி மற்றும் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் சஞ்சாரம் செய்யக்கூடிய அந்த நாட்களுக்கு பெயர்தான் அக்னி நட்சத்திரம்.

English summary

The Agni Naktchram begins tomorrow with temperatures dropping in hundreds of cities. The cut will last until the 28th, starting tomorrow.