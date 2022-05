மழையோடு தொடங்கி மழையோடு முடிந்த அக்னி நட்சத்திரம்..மதுரையில் கரைபுரண்ட வெள்ளம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கத்திரி வெயில் என்று அழைக்கப்படும் அக்னி நட்சத்திரம் நேற்றுடன் முடிவுக்கு வந்தது. மதுரை உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் பகல் நேரத்தில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்தது. மாலை நேரத்தில் கரு மேகங்கள் சூழ்ந்து பலத்த மழையாக கொட்டித்தீர்த்தது. ஒரு மணி நேரம் பெய்த கனமழையால் சாலைகள் குளமாக மாறின. வெப்பம் தணிந்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

தமிழகத்தில் அக்னி நட்சத்திர வெயில் காலம் கடந்த மே 4ம் தேதி தொடங்கியது. அதற்கு முன்பாகவே வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்த நிலையில், அக்னி நட்சத்திரத்தில் இன்னும் அதிகமாக வெயில் பதிவாகக் கூடும் என மக்கள் மத்தியில் அச்சம் நிலவியது.

கத்திரி வெயில் தொடங்கியதுமே தமிழகத்தின் ஒருசில பகுதிகளில் மழை பெய்தது. இது மக்களை சற்றே மகிழ்ச்சி அடைய செய்தது. ஆசானி புயல் மற்றும் வானிலை மாற்றம் காரணமாக பெரும்பாலான பகுதிகளில் அக்னி நட்சத்திர காலத்தில் மழை பெய்தது. இதை தொடர்ந்து வறண்ட வானிலை நிலவத் தொடங்கியது.

English summary

Agni Nakshatram known as Kathiri Veil came to an end yesterday. The southern districts, including Madurai, were most affected by the sun during the day. In the evening the fetus was surrounded by clouds and poured heavy rain. An hour of heavy rain turned the roads into a puddle.