அக்னிபாத்: உங்களுக்கெல்லாம் இடமே இல்லை! ஆளுநர் ஆர்என் ரவியின் பேச்சு ப சிதம்பரம் கடும் எதிர்ப்பு

Chennai

சென்னை: அக்னிபாத் திட்டத்துக்கு ஆதரவாக ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பேசியதற்கு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் எம்பியுமான ப சிதம்பரம் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார். இந்த விவகாரத்தில் ஒரு மாநில ஆளுநர் பங்கேற்பதற்கு இடம் இல்லை என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

முப்படைகளில் ஆள்சேர்ப்புக்கா அக்னிபாத் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்துக்கு இளைஞர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு எதிராக நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் வெடித்துள்ளன. குறிப்பாக, பீகார், உத்தர பிரதேசம், மேற்கு வங்கம், ஹரியானா, மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளது.

Senior Congress leader and MP P Chidambaram has strongly condemned Governor RN Ravi for speaking in support of the Agnipath project. He said there was no space for a state governor to take part in the affair.