நாளை வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கல்! முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாக வாய்ப்பு -எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யுமா?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழக சட்டசபையில் நாளை வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த பட்ஜெட்டை விவசாயத்துறை அமைச்சர் எம்ஆர்கே பன்னீர்செல்வம் 2வது முறையாக தாக்கல் செய்ய உள்ளார். இந்நிலைலயில் தான் விவசாயிகள் பல்வேறு எதிர்ப்பார்ப்புகளுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி வந்தவுடன் விவசாயிகளுக்கு தனி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் முறை அமலானது. அதன்படி கடந்த ஆண்டு முதன் முறையாக தமிழக அரசு சார்பில் வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இதன்மூலம் கர்நாடகா, ஆந்திரா ஆகிய இரு மாநிலங்களுக்கு பிறகு தமிழகம் 3வதாக வேளாண் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த பெருமையை பெற்றது. இதையடுத்து 2022-2023ம் ஆண்டுக்கான வேளாண் பட்ஜெட்டும் தனியாக தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.

English summary

The agriculture budget is to be tabled in the Tamil Nadu Assembly tomorrow. Agriculture Minister MRK Panneerselvam is set to present the budget for the second time. It is in this context that farmers are waiting with various expectations.