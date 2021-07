பாஜக உடன் மோதல்?.. சண்முகத்தால் வெடித்த சர்ச்சை.. வேகம் வேகமாக வந்து ஆப் செய்த ஓபிஎஸ்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தேசநலன் கருதியும், தமிழ்நாட்டின் நலன் கருதியும் அதிமுக பாஜக கூட்டணி தொடரும் என்று இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார்.

பிரதமர் மோடி மீதும், பாஜக மீதும் அதிமுக முழு நம்பிக்கை வைத்துள்ளது என்றும் ஓபிஎஸ் தனது அறிவிப்பில் கூறியுள்ளார்,

முன்னதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி. சண்முகம் விழுப்புரத்தில் அதிமுக கூட்டத்தில் பேசும் போது, பாஜக உடன் கூட்டணி வைத்த காரணத்தால் அதிமுக தோற்றுப்போனது என்று தெரிவித்தார்.

English summary

AIADMK co ordinator O paneerselvam said AIADMK will continue its alliance with the BJP in the interest of the nation and Tamil Nadu.