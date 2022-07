சிலிண்டர் விலை உயர்வு.. அதிமுக, பாஜக போராட்டம் நடத்துமா? அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கேள்வி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு, எரிவாயு சிலிண்டர் விலை அதிகரிப்பு ஆகியவற்றை கண்டித்து அதிமுக மற்றும் பாஜக ஆகிய கட்சிகள் போராட்டம் நடத்த தயாரா என்று அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் மின்சார கட்டணம் உயர்த்தப்படுவதாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அறிவித்திருந்தார். இதற்கு மின்சார வாரியத்தின் கடன் மற்றும் மத்திய அரசின் அழுத்தம் ஆகியவையே காரணம் என்று விளக்கமளிக்கப்பட்டது. இதற்கு தமிழக எதிர்க்கட்சிகள் சார்பாக கடுமையாக கண்டனங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டன.

English summary

Minister Senthil Balaji has questioned whether AIADMK and BJP parties are ready to protest against the rise in petrol and diesel prices and the increase in gas cylinder prices.