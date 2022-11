உயர்ஜாதி ஏழைகளுக்கு 10% இட ஒதுக்கீடு! அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் பங்கேற்காமல் "எஸ்கேப்பாகும்" அதிமுக?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : உயர்சாதி ஏழைகளுக்கு 10 சதவீத இட ஒதுக்கீடு விவகாரம் நாளை நடைபெறும் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் அதிமுக பங்கேற்காது என தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் முதல்வர் ஸ்டாலினை விமர்சித்து கடுமையாக அறிக்கை ஒன்றினை வெளியிட்டுள்ளார்.

பொருளாதாரத்தில் பின் தங்கிய உயர் சாதி ஏழைகளுக்கு கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் 10% இட ஒதுக்கீடு வழங்கும் 103வது அரசியல் சட்ட திருத்த மசோதா கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டு ஜனாதிபதி ஒப்புதலுக்குப் பிறகு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது.

இதனை எதிர்த்து திமுக சார்பில் ஆர் எஸ் பாரதி வீசிக்க தலைவர் திருமாவளவன் மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பில் 40 மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இந்த மனுக்களை உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி யு.யு.லலித் தலைமையிலான ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சட்ட அமர்வு விசாரித்து.

சமூக நீதிக்காக, ராஜ்யசபாவில் கடைசிவரை போராடிய கனிமொழி.. காங்கிரசும் கைவிட்ட சோகம்

English summary

While it has been reported that AIADMK will not participate in tomorrow's all-party meeting on the issue of 10 percent reservation for the upper caste poor, former AIADMK minister Jayakumar has issued a strong statement criticizing Chief Minister Stalin in this regard.