அதிமுகவை என் உயிரில் இருந்து பிரிக்க முடியாது... சசிகலா பேச்சில் இருந்த விசயத்தை கவனிச்சீங்களா

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அரசியலை விட்டு ஒதுங்குவதாக கூறிய சசிகலா தற்போது தினம் தினம் ஒவ்வொரு ஆடியோவாக ரிலீஸ் செய்து வருகிறார். இன்று ஒரு தகவல் போல தற்போது 23வது ஆடியோ வெளியாகி உள்ளது. அதிமுக நான் பாடுபட்டு வளர்த்த கட்சி அதனை என் உயிரில் இருந்து பிரிக்க முடியாது என்று முதன் முறையாக கட்சியின் பெயரை கூறியுள்ளார்.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் நிழலாக இருந்த சசிகலா, கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பிறகு அதிமுகவினர் சின்னம்மாவாக வலம் வந்தார். அதிமுக பொதுச்செயலாளராக பதவியேற்றுக்கொண்ட கையோடு முதல்வராகவும் ஆசைப்பட்டார்.

அரசாள ஆசை இருந்தாலும் அதிர்ஷ்டம் என்னவோ சிறைக்குப்போகத்தான் இருந்தது. 2017ஆம் தேதி பிப்ரவரி மாதத்தில் சிறைக்குப் போன சசிகலா கடந்த பிப்ரவரி மாதம் சிறையில் இருந்து விடுதலையாகி சென்னை திரும்பினார்.

English summary

Sasikala, who has said he will stay away from politics, is currently releasing every audio on a daily basis. Today is the 23rd audio release as of today. AIADMK has said the name of the party for the first time that the party I worked for and developed cannot separate it from my life.