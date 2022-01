திமுகவுக்கு எதிராக ஒன்றாக வாருங்கள்.. அதிமுகவின் ஓபிஎஸ்-இபிஎஸ் கூட்டாக அறிக்கை

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் டெல்டா பாவட்டங்களிலும், வேறு சில பாவட்டங்களிலும் பருவம் தவறிய பெருமழையால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உடனடியாக நிவாரணம் வழங்க, திமுக அரசை வலியுறுத்தி டெல்டா பாவட்டங்களில், தாலுக்கா அலுவலகங்கள் முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெறும் என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் ஆகியோர் கூட்டாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், தி.மு.க. ஆட்சி என்றாலே அது மக்கள் விரோதச் செயல்களில் தயங்காமல் ஈடுபடும் என்பதும்; எந்தக் குற்ற உணர்ச்சியும் இன்றி லஞ்ச ஊழல் நடவடிக்கைகளில் அந்தக் கட்சியினர் தீவிரமாக இருப்பார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது.

சட்டம்-ஒழுங்கு தி.மு.க. ஆட்சியில் சந்தி சிரிக்கும் என்பதும், குடும்ப ஆதிக்கம் கொடிகட்டிப் பறக்கும் என்பதும், பொய், பித்தலாட்டம் சர்வ சாதாரணமாக நடைபெறும் என்பதும், தமிழ் நாட்டில் நிலைபெற்றுவிட்ட வரலாற்று உண்மைகள் என அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தை பிறக்கும் முன்னே வழி பிறந்தது...தாலிக்கு 8 கிராம் தங்கம் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த ஸ்டாலின்

English summary

AIADMK co-ordinators ops eps said in a joint statement that protests would take place in front of the taluka offices in the delta areas, urging the DMK government.