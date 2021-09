Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: மனைவி இறந்ததுக்கு இரங்கல் தெரிவித்து கடிதம் அனுப்பிய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் நன்றி தெரிவித்து கடிதம் அனுப்பி உள்ளார்.

தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்வரும், அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் மனைவி விஜயலட்சுமி கடந்த செப்டம்பர் 1ம் தேதி சென்னையில் மாரடைப்பால் காலமானார்.

அவரது உடல், சென்னை மற்றும் பெரிய குளத்தில் பொதுமக்கள், உறவினர்கள், அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அஞ்சலிக்கு பிறகு நேற்று அவரது சொந்த ஊரான தேனி மாவட்டம் பெரியகுளத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டது.

English summary

"I received your letter dated the 1st September, 2021 expressing your kindness and sympathy on the sudden demise of my beloved wife. i express my sincere gratitude to your good-self for offering the condolences and prayers at this time of grief". ops letter to PM MODI.