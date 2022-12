என்னங்க இப்படி சொல்லிட்டீங்க? அம்மா இறந்த இந்த நன்னாளிலே..துதியை மாற்றி பாடிய இபிஎஸ்! மாஜிக்கள் வேற!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான ஜெயலலிதாவின் நினைவு நாளையொட்டி அவரது நினைவிடத்தில் அதிமுகவின் பல்வேறு அணியினர் மாறி மாறி அஞ்சலி செலுத்தினர். அப்போது உறுதிமொழி ஏற்ற எடப்பாடி பழனிச்சாமி பேசிய பேச்சும் அதனை முன்னாள் அமைச்சர்கள் அப்படியே ஒப்பித்ததும் தான் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் கடும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மரணம் தொடர்பாக கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு நீதிபதி ஆறுமுக சாமி தலைமையில் ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. சுமார் ஐந்து ஆண்டு காலமாக இந்த விசாரணை நடந்து வந்த நிலையில் பலமுறை ஆணையத்தின் விசாரணை காலம் நீட்டிக்கப்பட்டது.

விசாரணை முடிவடைந்துள்ள நிலையில் சில வாரங்களுக்கு முன்னர் தேதி ஆணையத்தின் அறிக்கையை ஆணையத்தின் விசாரணை தலைவரான ஆறுமுகசாமி தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினிடம் தாக்கல் செய்தார்.

ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில்.. சசிகலா கண்களில் பெருக்கெடுத்த கண்ணீர்.. அதிரடியாக உறுதிமொழி ஏற்பு!

English summary

On the occasion of the death anniversary of former Chief Minister of Tamil Nadu and General Secretary of AIADMK, Jayalalithaa, various members of AIADMK took turns paying tributes at her memorial. Edappadi Palaniswami's speech and the former ministers comparing it to the same has created a heated debate on social media.