ஒரே வலி.. எடப்பாடி பழனிசாமி மருத்துவமனையில் திடீர் அனுமதி! பதறிப் போன ஆதரவாளர்கள்! என்னாச்சு?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளரும், தமிழக எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிச்சாமி மருத்துவமனையில் திடீரென சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஆனால் பயப்படும்படியாக ஒன்றும் இல்லை என அவரது ஆதரவாளர்கள் கூறியுள்ளனர்.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு தொடர்ந்து நெருக்கடி அளித்து வரும் ஓபன்னீர்செல்வம் இன்று போடி மாவட்ட செயலாளர் கூட்டத்தை கூட்டியிருக்கிறார். இதனால் அதிமுக விவகாரம் தொடர்பாக கூடுதல் பரபரப்பு தொற்றிக் கொண்டுள்ளது.

இந்த கூட்டத்திற்கு பின்னர் கட்சியின் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும் போட்டி பொதுக்குழு நடத்துவதற்காகவும் ஆலோசனைகள் நடத்தப்பட்டு இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன அதே நேரத்தில் எடப்பாடி தரப்பு இந்தக் கூட்டத்தை ஒரு பொருட்டாகவே கருதிக் கொள்ளவில்லை.

English summary

AIADMK Interim General Secretary and Tamil Nadu Opposition Leader Edappadi Palaniswami has been suddenly admitted to the hospital for treatment. But his supporters say there is nothing to fear.