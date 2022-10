சூரியன் பக்கம் சாயுமா ஒற்றை இலை!நீங்க மட்டும் போங்க..இபிஎஸ் போட்ட ஆர்டர்! ‘மாஜிக்கள்’ சொன்ன அட்வைஸ்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக சட்டசபையில் எதிர்க்கட்சித் துணைத் தலைவராக ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை சபாநாயகர் அப்பாவு அங்கீகரித்துள்ளதால் சட்டசபை கூட்டத் தொடரை தான் மட்டும் புறக்கணிக்க எடப்பாடி பழனிச்சாமி திட்டமிட்டு இருந்த நிலையில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் ஒட்டுமொத்தமாய் புறக்கணிக்கலாம் என கூறியதாகவும், இதன் மூலம் சட்டசபையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் திமுகவுக்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறாரா அல்லது எதிராக செயல்படுகிறாரா என்பதனை கண்டறிய முடியும் என கூறி இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

பல்வேறு விவகாரங்கள் அரசியல் சிக்கல்களுக்கு இடையே மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட தமிழக சட்டப்சபை கூட்டத்தொடர் இன்று சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் சபாநாயகர் அப்பாவு தலைமையில் தொடங்கியது.

திட்டமிட்டபடி காலை 10 மணிக்கு அவை கூடிய நிலையில் கூட்டத்தில் சமீபத்தில் காலமான முன்னாள் சபாநாயகர் சேடப்பட்டி முத்தையா மற்றும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டு பேரவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

English summary

There are reports that since Speaker Appavu has recognized O. Panneerselvam as the Deputy Leader of the Opposition in the Tamil Nadu Assembly, while Edappadi Palaniswami only was planning to boycott the assembly session, but former ministers advice to boycott it as a whole session with all mlas