அண்ணன் வாழப்பாடியார் வாழ்க! ஆர்ப்பாட்டத்தில் துதியை மாற்றி பாடிய முன்னாள் எம்எல்ஏ! கடுப்பான எடப்பாடி

சென்னை : சென்னையில் மின்கட்டண உயர்வை கண்டித்து அதிமுக சார்பில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்ட கட்சியின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை வரவேற்க அண்ணன் எடப்பாடியார் வாழ்க! என்பதற்கு பதிலாக அண்ணன் வாழப்பாடியார் வாழ்க! என முன்னாள் எம்எல்ஏ ஒருவர் முழக்கமிட்டதால் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.

தமிழகத்தில் சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மின் கட்டணம் மாற்றியமைக்கப்படுவதாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கூறியிருந்தார்.

மேலும் ஆவின் பால் பொருட்கள் விலை உயர்வு, சொத்து வரி உயர்வு உள்ளிட்ட விவகாரங்களும் மக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் அதிமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

மோசடியில் ஈடுபட்ட கூட்டுறவு சங்க அதிகாரி.. சங்க அலுவலகத்தை பூட்டி போராட்டம்! எடப்பாடி அருகே பரபரப்பு

AIADMK Interim General Secretary of the party Edappadi Palaniswami who participated in the protest held by the AIADMK against the electricity tariff hike in Chennai. a ex mla shouted, long live Annan Vazhapadiar instead edappadiyar.