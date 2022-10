அதிமுக நாகராஜ சோழன் எம்.ஏ.எம்.எல்.ஏ! ஓபிஎஸ் சீட்டை பிடித்த ஆர்.பி.உதயகுமார்! குருவை மிஞ்சிய சிஷ்யன்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக ஜெயலலிதா காலம் முதல் எடப்பாடி பழனிசாமியின் காலம் வரை ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் தீவிர ஆதரவாளராக இருந்த.. ஏன் சிஷ்யராகவே அறியப்பட்ட ஆர்.பி.உதயகுமார் தற்போது அதிமுக எதிர்கட்சி துணை தலைவராக உயர்ந்துள்ள நிலையில், அவர் ஓபிஎஸ் இடத்தை பிடித்து விட்டார் என மதுரை அதிமுக ரத்தத்தின் ரத்தங்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக கட்சியின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி தற்போது இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நாளுக்கு நாள் விறுவிறுப்பாகி வருகிறது உட்கட்சி நிகழ்வுகள்.

இதனிடையே எடப்பாடி பழனிசாமுக்கு எதிராக போர் கொடி தூக்கி உள்ளார் முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளருமாக இருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம். நீதிமன்றம் வரை சென்றும் பொதுக்குழுவை நிறுத்த முடியாத நிலையில் நினைத்ததை முடித்தார் இபிஎஸ்.

நீட் தேர்வு மதிப்பெண் வழக்கு.. அசல் விடைத்தாளை காட்டுங்க.. என்டிஏ-வுக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

English summary

RB Udayakumar, who was an ardent supporter of O. Panneerselvam from the time of AIADMK Jayalalitha to the time of Edappadi Palaniswami, has now risen to the position of Vice President of the Opposition. now his supporters are celebrating as he has taken the OPS seat in assembly