எல்லாம் மாயை.. அதிமுக ஜம்முன்னு இருக்கு..தொண்டர்களுக்கு நம்பிக்கை தரும் ஆர்.பி. உதயகுமார்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: உண்மையில் அதிமுகவிற்கு எந்த பின்னடைவும் ஏற்படவில்லை என்றும், அப்படியொரு தோற்றம் தான் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் முதுகுளத்தூரில் முன்னாள் வருவாய் துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத்தலைமை வேண்டும் என்ற கோஷம் அவ்வப்போது எழுந்து வந்த நிலையில், கடந்த ஜூன் மாதம் 23 ஆம் தேதி சென்னை வானகரத்தில் அக்கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டம் கூடியது.

இதில் ஏற்கனவே ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட தீர்மானங்களை தாண்டி புதிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றக்கூடாது என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. அவரது தரப்பு கோரிக்கையை ஏற்ற சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கூடுதல் தீர்மானங்களை நிறைவேற்ற தடை விதித்தது.

அதிமேதாவி அமைச்சருக்கு முதல்வர் அறிவுரை சொல்வாரா? கடந்து செல்வாரா? - ஆர்பி உதயகுமார் கேள்வி!

English summary

Former Revenue Minister RB Udayakumar has said that there was no real setback for the AIADMK and that such an appearance has been created in Muthukulathur.