'ரெய்டு நடந்தா என்ன.. ஒற்றுமையுடன் உள்ளாட்சி தேர்தல் வெற்றிக்கு பணியாற்றுங்கள்' அதிமுக தலைமை அட்வைஸ்

சென்னை: ஒருபுறம் முன்னாள் அமைச்சர்கள் எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர், எஸ் பி வேலுமணி ஆகியரோருக்கு எதிராக லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், மறுபுறம் உள்ளாட்சித் தேர்தலை எதிர்கொள்வது குறித்து அதிமுக தலைமை இன்று தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டிலுள்ள உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்குக் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டிலேயே உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனாலும் பல்வேறு காரணங்களால் சில ஆண்டுகள் தேர்தல் நடைபெறாமல் இருந்தது.

இதனால் மத்திய அரசு உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு அனுப்பிய பல கோடி ரூபாய் நிதியும் திருப்பி அளிக்கப்பட்டன.

English summary

Despite raids against Ex ministers, AIADMK has a serious discussion about Local body election. In Tamilnadu, it is expected that the Local body election will be conducted by the end of October.