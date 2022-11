பரம்பரையே அதிமுக தான்! அம்மாவை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்! ஜிபி முத்துவை கொண்டாடித் தீர்க்கும் ஐடி விங்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : டிக் டாக் மூலம் புகழ்பெற்று தற்போது பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் பட்டிதொட்டி எங்கும் பிரபலமாகி இருக்கும் ஜிபி முத்து தனது குடும்பமே அதிமுகவுக்கு ஆதரவானது எனவும், தனக்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவை மிகவும் பிடிக்கும் என பேசிய வீடியோவை சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து வரும் அதிமுக ஐடி விங் நிர்வாகிகள் ஜிபி முத்து அதிமுகவை சேர்ந்தவர் என விடியோக்களை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

டிக் டாக் செயலி மூலம் உருவான பிரபலங்களில் மிக முக்கியமானவர் ஜி பி முத்து. உடன்குடியைச் சேர்ந்த மரப்பொருள் விற்பனையாளரான அவர் அது தடை செய்யப்பட்ட பிறகு யூட்யூப் மற்றும் ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று வந்தார்.

தனது யூட்யூப் பக்கத்தில் தனக்கு வரும் கடிதங்களை படித்துக் காட்டிய வீடியோக்களுக்கு அமோக வரவேற்பு கிடைத்ததோடு சப்ஸ்க்ரைபர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்தது. இன்ஸ்டாகிராமிலும் கடை விரித்து இருக்கிறார் ஜி பி முத்து. தொடர்ந்து வீடியோக்களை வெளியிட்டு வந்த அவர் மக்களிடையே மிகவும் பிரபலம் அடையத் தொடங்கினார்.

வங்கக் கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. தமிழகத்தில் தட்டி எடுக்கப்போகும் கனமழை..புயலாக மாறுமா?

English summary

AIADMK IT wing executives are sharing a video of Gp Muthu, who is famous for Tik Tok and is now popular everywhere with Bigg Boss, saying that his family supports AIADMK and that he likes former Chief Minister Jayalalitha very much.