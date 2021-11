சீரியசாக பேசிக்கொண்டிருந்த ஓபிஎஸ்.. கரெக்டா கட்சி தாவிய மாணிக்கம்! கூட இருந்தே வேலையை முடித்த பாஜக

Chennai

சென்னை: அதிமுகவிலிருந்து முக்கிய பிரமுகர்கள் ஒவ்வொருவராக பிரிந்து பாஜகவில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டுவருகிறார்கள்.

பிரதான எதிர்க்கட்சியாக இருப்பது அதிமுகவா, பாஜகவா என்று புரியாத அளவிற்கு திமுக எதிர்ப்பு அரசியலை பாஜக கையில் எடுத்து செயல்பட்டு வருகிறது என்ற முணுமுணுப்புகள் ஒரு பக்கம் வந்த நிலையில், அதிமுக வழிகாட்டுதல் குழு உறுப்பினரான, முன்னாள் எம்எல்ஏ மாணிக்கம் இன்று பாஜகவில் இணைந்துள்ளார்.

இத்தனைக்கும் பாஜக, அதிமுகவின் தோள் மீது கை போட்டுக் கொண்டிருக்கும் கூட்டணி கட்சி தானே தவிர எதிர்த்து அரசியல் நடத்தக்கூடிய கட்சி இல்லை. தோளில் கை போட்டுக்கொண்டு அதிமுகவில் பின்னால் பாஜக குத்துகிறதா என்ற முணுமுணுப்பும், ஆதங்க குரல்களும், சமூக வலைத்தளங்களில் அதிமுகவின் தீவிர விசுவாசிகள் எழுப்பப்பட ஆரம்பித்துள்ளன.

என்னப்பா நடக்குது... கூட்டணியில் இருக்கும்போதே அதிமுக மாஜி எம்.எல்.ஏவை அலேக்காக தூக்கியது பாஜக!

English summary

AIADMK senior executives and leaders and actor, actress continuously joining to the BJP while O Pannerselvam speaking about strengthening the party the former MLA Manickam today joins BJP.