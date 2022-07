ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு சிக்கல்..17ஆம் தேதி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம்..இபிஎஸ் வீட்டில் ஆலோசனை

Chennai

சென்னை: அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் ஜூலை 17ம் தேதி கூடும் என்று தலைமை கழகம் அறிவித்துள்ளது. ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை எதிர்கட்சி துணைத்தலைவர் பதவியில் இருந்து நீக்குவது தொடர்பாக ஆலோசனை நடைபெறும் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமான நிலையில் கடந்த 11ஆம் தேதி நடைபெற்ற பொதுக் குழுவில் எடப்பாடி பழனிசாமி இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

பொதுக்குழு உறுப்பினர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்து வந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம், அடிப்படை உறுப்பினர் உள்ள அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் நீக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. அதிமுக அலுவலகம் முன்பு ஓ.பன்னீர் செல்வம், எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவாளர்கள் ஒருவரை ஒருவர் கற்களை வீசி தாக்கிக்கொண்டனர். போர்க்களமாக மாறியது ராயப்பேட்டை அவ்வை சண்முகம் சாலை. இதனையடுத்து அதிமுக அலுவலகத்திற்கு சீல் வைக்கப்பட்டது. போலீஸ்பாதுகாப்பும் போடப்பட்டது.

The AIADMK MLAs' meeting has been announced on July 17. It has also been reported that a consultation will be held regarding the removal of O. Panneer Selvam from the post of Vice-President of the Opposition.