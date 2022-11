என்ன கதி ஏற்படுமோ.. மக்கள் பயப்படுறாங்க! நீங்க அப்போ கேட்டீங்களே.. இப்ப கொடுங்க! அனல் காட்டிய ஓபிஎஸ்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியதிலிருந்து பெரும்பாலான இடங்களில் கனமழை முதல் அதிகன மழை பெய்து வருகின்ற நிலையில், நெற் பயிருக்கான இழப்பீட்டினை ஹெக்டேருக்கு 75,000 ரூபாயாக அதிகரிக்க வேண்டுமென முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியதிலிருந்து பெரும்பாலான இடங்களில் கனமழை முதல் அதி கனமழை பெய்து வருகின்ற நிலையில், கடந்த இரண்டு நாட்களாக கடலூர், மயிலாடுதுறை, கோயம்புத்தூர், மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மழையின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளது.

இதனால் அங்குள்ள மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பதோடு, பயிர்களும் மூழ்கிப் போய் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமே கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. எனவே நிவாரணத்தை உயர்த்தி வழங்க வேண்டுமென ஓபிஎஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Former Chief Minister O. Panneerselvam has requested the Tamil Nadu government to increase the compensation for paddy crop to 75,000 rupees per hectare when most of the places have been receiving heavy to heavy rains since the onset of the northeast monsoon this year.