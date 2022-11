’மெயின்’ தலையே சொல்லிருச்சு! நாங்க அப்பவே அப்புடி.. கெத்தாகப் பேசிய ஓபிஎஸ்! கடுப்பான எடப்பாடி டீம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஹாலிவுட் படங்களுக்கு இணையாக பரபரப்புகளுக்கு பஞ்சம் இல்லாமல் சென்று கொண்டிருக்கிறது அதிமுக உட்கட்சி விவகாரம். குறிப்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வருகைக்குப் பிறகு புது தெம்புடன் இருக்கிறது ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக இறுதியில் வெற்றி கனியை பறிக்கப் போவது யார் என்பது தொண்டர்கள் மட்டுமல்லது தமிழக அரசியல் கட்சிகளிடையே பெரிய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது.

அந்த அளவுக்கு தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் முக்கியத்துவம் பெற்ற கட்சியான அதிமுகவின் உட்கட்சி மோதல் பெரிய அளவில் கவனத்தைப் பெற்று இருக்கிறது. ஒருபுறம் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் மறுபடியும் ஓ.பன்னீர்செல்வமும் அதிமுகவின் தலைமை பதவிக்கு திட்டம் போட்டு காய் நகர்த்தி வருகின்றனர்.

English summary

AIADMK internal affairs are going on with no shortage of sensationalism on par with Hollywood films. Especially after the visit of Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah, O. Panneerselvam's side is in a happy mood.