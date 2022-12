500 ஏக்கர்.. ஜாலியா இருக்கலாமே! பாஜகவிடம் பேசி ஆளுநராக போயிருங்க! ஓபிஎஸ்க்கு ராஜன் செல்லப்பா ஐடியா!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : டெல்லி தலைமையிடம் நெருக்கமாக இருக்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பாஜகவிடம் கேட்டு, மேகாலயா, திரிபுரா போன்ற மாநிலங்களுக்கு ஆளுநராக சென்றுவிடலாம் என்று அதிமுக எம்எல்ஏ ராஜன் செல்லப்பா விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக கட்சியின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி தற்போது இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நாளுக்கு நாள் விறுவிறுப்பாகி வருகிறது உட்கட்சி நிகழ்வுகள்.

இதனிடையே எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக போர் கொடி தூக்கி உள்ளார் முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளருமாக இருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம். நீதிமன்றம் வரை சென்றும் பொதுக்குழுவை நிறுத்த முடியாத நிலையில் நினைத்ததை முடித்தார் இபிஎஸ்.

தேவர் குருபூஜை: தங்கக்கவசம் எங்களுக்கு தான்! ஈபிஎஸ் தரப்பின் மாஸ்டர் பிளான்!ராஜன் செல்லப்பா விளக்கம்

English summary

AIADMK MLA Rajan Chellappa has criticized that O. Panneerselvam, who is close to the Delhi leadership, may ask the BJP to go to states like Meghalaya and Tripura as governor.