கைக்கு எட்டியும் வாய்க்கு எட்டலை! அப்பாவு முடிவால் அப்செட்! ஆதரவாளர்களிடம் புலம்பிய ஆர்பி உதயகுமார்!

சென்னை : அதிமுகவில் எடப்பாடி தரப்பில் முக்கிய புள்ளியாக இருக்கும் ஆர்பி உதயகுமார் எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவராக அறிவிக்கப்பட்டாலும் பெயருக்கே அந்த பதவி இருக்கிறது. அடுத்த நடைபெற உள்ள சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரிலும் ஓபிஎஸ்ஸே எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவராக தொடர்வார் என சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவித்துள்ள நிலையில் ஆதரவாளர்களிடம் புலம்பி வருவதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக கட்சியின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி தற்போது இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நாளுக்கு நாள் விறுவிறுப்பாகி வருகிறது உட்கட்சி நிகழ்வுகள்.

இதனிடையே எடப்பாடி பழனிசாமுக்கு எதிராக போர் கொடி தூக்கி உள்ளார் முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளருமாக இருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம். நீதிமன்றம் வரை சென்றும் பொதுக்குழுவை நிறுத்த முடியாத நிலையில் நினைத்ததை முடித்தார் இபிஎஸ்.

திமுக அரசின் பொங்கல் பரிசு ஆயிரம் பத்தாது.. 5 ஆயிரம் கொடுக்கனும்.. ஆர்.பி உதயகுமார் வலியுறுத்தல்

English summary

RB Udayakumar, who is a important executive in the Edappadi side of the AIADMK, has been announced as the Deputy Leader of the Opposition, but the post is in name only. It has been reported that Speaker Appavu has announced that OPS will continue as the Deputy Leader of the Opposition in the next session of the Legislative Assembly and is complaining to his supporters.