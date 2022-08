சிக்னல் கொடுத்த மேலிடம்! மன்னார்குடிக்கு பறக்கும் ‘தேனி’ எக்ஸ்பிரஸ்! தூதாகப் பறந்த மகளிரணி 'புள்ளி'!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக சசிகலாவும் ஓ.பன்னீர் செல்வமும் கைகோர்க்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கும் நிலையில், அதை உறுதி செய்யும் விதமாக சசிகலா தரப்பு மகளிர் அணி நிர்வாகி ஒருவர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை நேரில் சந்தித்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசித்ததாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

இரும்பு பெண்மணி என்று அழைக்கப்பட்ட முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பிறகு சசிகலா, ஓபிஎஸ் அணி இன்று இருந்த அதிமுக தற்போது சசிகலா, எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் அணி சிதறுண்டு கிடக்கிறது.

சசிகலா சிறை செல்ல நேர்ந்ததால் முதல்வரான எடப்பாடி பழனிச்சாமி அதன் பின்னர் தனது சாதுரியமான அதே நேரத்தில் மிகவும் அமைதியான செயல்பாடுகள் மூலம் கட்சியிலும் ஆட்சியிலும் தனது இருப்பை உறுதி செய்து கொண்டார்.

English summary

English summary

It is reported that an executive of AIADMK Sasikala's women's team met O. Panneerselvam in person and discussed the next steps