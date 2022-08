உடனே மாத்துங்க! அவசர அவசரமாய் நீதிமன்றம் சென்ற வைரமுத்து! அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கில் திடீர் ட்விஸ்ட்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக பொதுக்குழுவை எதிர்த்த வழக்கை சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி விசாரிக்க கூடாது எனவும், வேறு நீதிபதி விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று பொதுக்குழு உறுப்பினர் வைரமுத்து சார்பில் தலைமை நீதிபதியிடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜூலை 11ம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக் குழுவுக்கு தடை விதிக்கக்கோரி கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தொடர்ந்த வழக்கு மற்றும் பொதுக் குழு உறுப்பினர் வைரமுத்து ஆகியோர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

இந்த வழக்குகளை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி, உட்கட்சி விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது என்பதால், சட்டப்படி பொதுக்குழுவை நடத்திக்கொள்ளலாம், விதிகளை மீறினால் நீதிமன்றத்தை நாடலாம் என்று கூறி மனுக்களை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.

ஆஹா.. எப்படி போய் சிக்கியிருக்காரு பாருங்க எடப்பாடி.. திமுக அரசு கையில்தான் இனிமேல் குடுமி!

English summary

A petition has been submitted to the Chief Justice on behalf of general committee member Vairamuthu that the case against the AIADMK General Committee should not be heard by Judge Krishnan Ramasamy of Madras High Court and should be transferred to another judge.