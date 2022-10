ஓபிஎஸ் பக்கம் செல்கிறேனா? கேபி முனுசாமி சொன்ன வார்த்தை.. எடப்பாடி பழனிசாமி நிம்மதி!

Chennai

சென்னை: எப்போதும் அணி மாறிக் கொண்டிருக்கும் அளவுக்கு தான் ஒன்றும் தரம் தாழ்ந்து போகவில்லை என கேபி முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் நிலவி வரும் உட்கட்சி மோதல் காரணமாக ஓ பன்னீர் செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி பிரிந்து தனித்தனி அணிகளாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். இதனால் தொண்டர்களின் பலம் யாருக்கு என்பதில் இரு தரப்பும் தொடர்ந்து மோதி வருகிறது.

தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் எடப்பாடி பழனிசாமி , தொண்டர்களின் பலமும், நிர்வாகிகளின் பலமும் தனக்கு இருக்கிறது என்பதை தொடர்ந்து நிரூபித்து வருகிறார்.

