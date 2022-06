‘ஒற்றைத் தலைமை’ அதிமுகவில் களைகட்டிய பஞ்சாயத்து! ‘அவர்’ வந்துருவார்? அடையாள அட்டை வழங்க திட்டம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : விரைவில் நடைபெற உள்ள அதிமுக பொதுக்குழு செயற்குழு கூட்டத்தில் பங்கேற்க உள்ள பொதுக்குழு, செயற்குழு உறுப்பினர்களுக்கு உடனடியாக புகைப்படத்துடன் கூடிய அடையாள அட்டைகளை தயார் செய்யுமாறும் கட்டளையிடப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆலோசனை கூட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கும்போதே அதிமுகவின் தொண்டர்களில் ஒரு தரப்பினர் திடீரென கட்சிக்கு ஒற்றை தலைமை வேண்டுமென முழக்கம் எழுப்பினர்.

அதிமுக செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு கூட்டம் வரும் 23ம் தேதி காலை 10 மணிக்கு சென்னை வானகரத்தில் அவைத் தலைவர் தமிழ்மகன் உசேன் தலைமையில் நடைபெற உள்ளது.

இக்கூட்டத்தில், அதிமுகவின் அடுத்தக்கட்ட வளர்ச்சி குறித்து விவாதிக்க உள்ளதாகவும், திமுக அரசுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்த போரட்டக்குழு அமைப்பது, பாஜகவின் செயல்பாடுகள் குறிப்பாக சசிகலா விவகாரம் குறித்து விவாதிக்கப்பட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

ஒற்றை தலைமை.. ஓபிஎஸ்- ஈபிஎஸ் தரப்பினர் ஆர்ப்பாட்டம்.. அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் பரபரப்பு

English summary

While the AIADMK consultative meeting was going on, a section of AIADMK volunteers suddenly shouted for a single leadership for the party.