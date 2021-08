இந்த 2 விஷயங்களில் திமுக அரசின் நல்ல முடிவுகளுக்கு.. அதிமுக உறுதுணையாக இருக்கும்.. செங்கோட்டையன்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: இரு மொழிக் கொள்கையாக இருந்தாலும். சரி நீட் தேர்வாக இருந்தாலும் சரி அரசு எடுக்கும் நல்ல முடிவுக்கு உறுதுணையாக இருப்போம் என அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் செங்கோட்டையன் இன்று சட்டமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.

சட்டசபையில் தினமும் துறைவாரியாக மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடந்து வருகிறது. பள்ளிக்கல்வித்துறை மீதான மானியக்கோரிக்கை விவாதம் இன்று நடந்தது.

சென்னை அருகே ரூ.7 கோடி மதிப்புள்ள போதை மாத்திரைகள் பிடிபட்டது

இதில் கலந்து கொண்டு முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சரும், அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினருமான செங்கோட்டையன் பேசியதாவது :

English summary

bilingual policy and NEET exam issue , we will support the good decision taken by the DMK government says AIADMK legislator Sengottaiyan on assembly today.